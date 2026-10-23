Doña fue asesinada a estocadas en Itá

Un desgarrador caso de presunto feminicidio conmociona a los vecinos de la compañía Posta Gaona, en la ciudad de Itá. La víctima, identificada como María Agustina G. C. (63), fue hallada sin vida y bañada en sangre en el suelo de una de las habitaciones de su casa. La pobre doña presentaba múltiples heridas de cuchillo en la zona del cuello, el pecho y el abdomen.

El sangriento hecho saltó a la luz cerca de las 22:00 horas, luego de que una vecina llamara raudamente a la comisaría 34ª Central al escuchar movimientos raros en la vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados entraron al inmueble y se encontraron con la macabra escena.

En la misma pieza estaba el principal sospechoso, su pareja Luis Alberto R. (60), quien fue aprehendido al toque por los agentes. Según relató el comisario principal Abel López, el tipo se encontraba desvariando todito y pidiendo perdón a los gritos al lado del cuerpo.

La Policía procedió al incautación del arma blanca que se habría utilizado para la letal agresión. Por orden de la Fiscalía y con presencia de Criminalística, el cadáver fue trasladado a la morgue para la inspección forense, mientras el presunto feminicida quedó bien guardado tras las rejas.