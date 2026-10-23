El repollero no puede fallar ante el chanchón Libertad recibirá en La Huerta al Sportivo Luqueño y debe ganar como sea para no perderle pisada a Olimpia.

Esta noche, desde las 19:30, Libertad hará las veces de local en su estadio ante el Sportivo Luqueño, buscando ganar para alcanzar temporalmente a Olimpia en la punta del Torneo Clausura 2026, ya que aunque se encuentra en el quinto lugar al arrancar esta nueva fecha, está apenas a tres puntos del Decano, que este domingo enfrenta por la mañana a Ameliano en Villeta.

El Guma está empatado en puntos con Trinidense, mientras que el 2 de Mayo lo supera por un punto y Nacional por dos. La derrota de la semana pasada, justamente ante el Triqui, trajo bastante tensión, ya que los hinchas criticaron duramente al DT Nelson Haedo Valdez, quien reconoció que el equipo no funcionó como debía.

La caída además derivó en que Olimpia recuperara la punta de manera solitaria, ya que había derrotado el pasado sábado al Gallo Norteño, que hasta esa fecha era el líder.

Por otro lado, el auriazul viene de derrotar al ya descendido Sportivo San Lorenzo, y buscará hilar dos victorias para poder recuperar algo de terreno en un campeonato en el que ha quedado bastante atrás.