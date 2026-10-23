El Rubio y el Indio por la recuperación Rubio Ñu y Guaraní chocarán esta tarde desde las 17:00 en La Arboleda del equipo albiverde para abrir una nueva fecha del Clausura.

Esta tarde, desde las 16:00, Rubio Ñu recibirá a Guaraní en La Arboleda de Santísima Trinidad, con Alipio Colmán como árbitro principal. Tanto el local como el aborigen vienen con la necesidad de recuperarse, mientras que el albiverde es el más obligado de los dos, ya que todavía está con mucha chances de regresar a la Intermedia.

El Rubio viene de caer ante Recoleta FC por 1-0, mientras que el Indio llega luego perder ante Nacional por 2-0. De acuerdo con las estadísticas, Rubio Ñu y Guaraní se enfrentaron en 83 oportunidades en la máxima categoría del fútbol paraguayo, desde 1927 hasta la actualidad.

El historial favorece de manera al Legendario, que consiguió 43 victorias, frente a los 18 triunfos del Albiverde. Además, se registraron 22 empates.