En IPS colocan un chip cerebral a paciente con Parkinson

Un paciente de 68 años, proveniente de Villarrica, se convirtió en protagonista de un importante avance médico en nuestro país, tras someterse a una cirugía en la que le implantaron un dispositivo de estimulación cerebral profunda para combatir los síntomas del Párkinson. La operación fue realizada con éxito por el equipo de neurocirugía del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por el doctor Elio Marín.
El aparatito trabaja de manera parecida a un marcapasos, pero en vez de ayudar al corazón, envía pequeños impulsos eléctricos al cerebro para regular su actividad y ayudar a controlar los síntomas de esta enfermedad.
El ministro de Salud, Isaías Ricardo Fretes, destacó que el dispositivo cuesta alrededor de 560 millones de guaraníes, pero aclaró que no basta con tener la tecnología: también se necesita un equipo médico especializado y bien preparado para realizar semejante intervención. Este procedimiento abre una puerta de esperanza para los pacientes con Párkinson, una enfermedad que puede dificultar los movimientos y las actividades cotidianas.