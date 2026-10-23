Entre 4 asaltaron una casa en Coronel Bogado La víctima fue una doña de 48 años.

Cuatro maleantes encapuchados y armados asaltaron una casa en la compañía Téllez Cue. El violento atraco oiko cerca de las 23:45 en el distrito de Coronel Bogado. La dueña de casa, Abreliana R. (48), descansaba tranquilamente con sus dos hijas. Los criminales irrumpieron de golpe exigiendo la entrega inmediata de todo el dinero.

Atemorizada por las armas, la doña entregó un millón de guaranias que tenía guardado. Los delincuentes también pelaron un teléfono celular antes de emprender la huida. Escaparon corriendo por la parte trasera de la vivienda perdiéndose en la oscuridad. Afortunadamente, la víctima y sus hijas resultaron ilesas del terrible susto.

Agentes de Investigaciones y Criminalística acudieron al sitio para levantar huellas. El caso ya está en manos de la Fiscalía para intentar cazar a los malvivientes.