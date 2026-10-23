Es error solo si no hay infracción, he’i presi del Tribunal El Dr. Prono, capo del Tribunal Disciplinario de la APF, explicó por qué no le quitaron la roja directa a Lucas Quintana a pesar de que se reconoció que estuvo mal puesta.

Luego de que este jueves el Tribunal Disciplinario de la APF decidiera mantener la sanción de tres partidos al central de Cerro Porteño, Lucas Quintana, a pesar de que la Comisión de Árbitros reconoció que la roja directa que recibió estuvo mal puesta, el presidente del ente, Dr. Raúl Prono, explicó cuál fue el criterio que usaron para mantener la decisión errónea.

Hablando con el programa Fútbol a lo Grande, el Dr. Prono dijo que “nosotros damos vuelta una decisión arbitral en cuanto hay un error manifiesto del árbitro. Un error manifiesto es solo cuando la infracción en verdad no existe. En este caso de Quintana, no hay ninguna duda sobre el contacto físico, ese contacto existió”.

Para el presidente del Tribunal “hay gente que opina que es para roja y otros para amarilla. Esas son discrepancias de criterio, pero no es un error manifiesto”, afirmando que una situación controversial no es suficiente para cambiar una decisión.

A pesar de que Cerro Porteño pidió que se le retirara la sanción de tres partidos a Quintana, luego de que la Comisión de Árbitros reconociera que la roja directa fue errónea, con la decisión del Tribunal de mantener la decisión original, el central y capitán azulgrana se perderá el clásico ante Olimpia de la próxima fecha y el partido siguiente ante Libertad, por lo que su falta es considerada una baja sensible para el equipo de Gustavo Costas.