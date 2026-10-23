Karai de 74 años agarró una pala y se puso a tapar baches

Un verdadero ejemplo de compromiso ciudadano se vive en el barrio Centro de Concepción, donde don Vicente Martí, un jubilado bancario de 74 años, agarró su pala, preparó su carretilla y solito se puso a tapar los baches de la calle Mayor Julio Otaño de esa ciudad.
Con escombros y muchas ganas de ayudar, el hombre trabaja por cuenta propia para mejorar el estado de la calle y facilitar el paso de los vehículos y vecinos de la zona.
Don Vicente aprovecha sus ratos libres para realizar esta tarea. Dedica unas dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, tratando de terminar sus labores antes de que el sol apriete con todo.
Su actitud demuestra que las ganas de ayudar a la comunidad no tienen edad. Sin embargo, su esfuerzo también deja en evidencia la necesidad de que las autoridades se pongan las pilas y realicen los trabajos de mantenimiento que necesitan las calles de la ciudad.