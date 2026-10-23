Le hicieron monjita con el código de vestimenta “No es el outfit, es la percha”, dijo la fotosky de eventos deportivos Clarissa Riquelme luego de ver la cantidad de memes que le hicieron loperro pa…

“No es el outfit, es la percha”, dijo la fotosky de eventos deportivos Clarissa Riquelme luego de ver la cantidad de memes que le hicieron loperro para reirse un poco acerca del código de vestimenta que comunicó el club Ameliano y horas más tarde fue chutado voi por el presi Héctor Melgarejo. Lo cierto es que la cuerona fue la protagonista y al toque la vistieron de odalisca y hasta monja voi.

Clari he’i que no tiene la más mínima intención de experimentar estas fachas en sus coberturas, porque, “con el calor de Paraguay sería inaguantable ir así. Les admiro realmente a las personas que deciden formar parte de esa identidad religiosa, pero no es mi estilo”. Confesó que seguirá con su mismo estilo de siempre en las coberturas.

Pero tiró que si de por ahí hay una obra teatral sería más posible, “ahí sin problemas, pero para ir a una cobertura ya no”, he’i.