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¡Lista para las novelas! La actriz llegó a Televisa

“Un sueño hecho realidad: formo parte de la familia de Televisa”, contó Solange Encina en su cuenta de Instagram. La actriz, que dejó todo en nuestro…

| Por Gustavo Martinez
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| Por Gustavo Martinez
Forma parte del canal de las novelas. ¡Que grande Solange!

“Un sueño hecho realidad: formo parte de la familia de Televisa”, contó Solange Encina en su cuenta de Instagram. La actriz, que dejó todo en nuestro país para salir a cumplir sus objetivos, llegó a una de las cadenas de televisión más grandes de México para ser parte de ella.

“En los últimos meses, mi vida ha dado un giro increíble, con momentos de incertidumbre y de experiencias que solo aquel que salió de su zona de confort, en mi caso emigrar, podrá entender. Este momento es de los más hermosos y quiero compartirlo con ustedes. Gracias, gracias, gracias infinitas a toda la familia de Televisa por darme esta oportunidad”, escribió con mucho orgullo la actriz.

Está muy agradecida con todo el proceso y tiró un “gracias México por ser mi nueva casa, por arroparme y hacerme sentir tan bien. ¿Lo soñé? Sí, muchas veces, muchas y trabajé incansablemente para que se haga realidad”, dijo Solange quien prometió que dará lo mejor de ella.

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