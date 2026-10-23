¡No puede seeer! Ñande reinita oñemoperó ra’e en plena competencia de belleza ¡Jaijuepete! Ni nuestra reinita Miss Teen Universo Paraguay 2026 se salvó de las ratas que pululan voi por todo el mundo ra’e, al resultar víctima de…

¡Jaijuepete! Ni nuestra reinita Miss Teen Universo Paraguay 2026 se salvó de las ratas que pululan voi por todo el mundo ra’e, al resultar víctima de los amigo de lo ajeno.

Nicole Feltes resultó víctima del robo de su traje alegórico que rendía homenaje a Itaipú Binacional, que representaba la grandeza del Paraguay ndaje.

Las representantes de Nigeria y Congo sacaron a relucir su espíritu solidario y le prestaron sus vestidos para que Nicol pueda continuar con sus presentaciones, este gesto demuestra el compañerismo y humanidad que existe entre las chicas.

Nicole lució un vestido plateado, combinado con el resto de su traje alegórico, conservando la imponente cola, el espaldar y los hermosos detalles que representaban a los animales protegidos en el refugio de fauna de Itaipú Binacional.

Ñande reinita mantuvo en todo momento su sonrisa y representó la elegancia, belleza y por sobre todo la capacidad de reinvención de la mujer paraguaya.