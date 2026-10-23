“No tenemos esa mochila ni la obligación de ser campeones” Benítez opoi que sueñan con el título, pero le tiró la presión al “léka” umía

César Benítez, experimentado defensor del Sportivo Trinidense, charló con Crónica sobre la ilusión de todo un barrio que es hína levantar un título por primera vez en la categoría profesional. El zaguero, referente y capitán, avei palpitó lo que va a ser una final ndaje voi para el “Triki”, ya que medirá al Trico, que está en la tabla con 29 unidades, dos más que el Auriazul.

“Contra Nacional el partido es clave en todos los sentidos, en todas las tablas, por donde se lo mire, es un rival recontradirecto, así que va a ser un partido seguramente intenso hasta el final, tenemos que mentalizarnos que todos los partidos van a ser así, inevitablemente será de esta manera hasta el último de este Clausura”, le bajó de entrada voi el pelotero de 36 pirulos.

Luego, agregó que “salir campeón es un sueño, soy testigo porque desde que llegué acá es lo que todos queremos, desde el presidente hasta el último eslabón. Sin dudas que campeonar es uno de los objetivos, eso lo venimos demostrando en cada campeonato, esta vez se va acomodando un poco, pero nosotros decimos siempre que no tenemos esa mochila ni la obligación de ser campeones sí o sí como lo tienen Olimpia, Cerro y Libertad, que sí tienen que estar en los primeros lugares”, remarcó, sacándole la presión al plantel trinidense.

“Nosotros tenemos la ilusión, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, pero de que vamos a pelear hasta el final, así va a ser”, siguió.

En cuanto al triunfo trascendental del fin de semana pasado, he’i que “para nosotros fue demasiado importante ganarle a Libertad, por la situación del campeonato, por las posibilidades, sabíamos que ganando dependemos todavía de nosotros, también por lo que representaba el rival. Vencer a equipos grandes obviamente nos motiva a soñar”, expresó.

“Durante todo el partido nos sentimos superiores, a pesar de no tener demasiada posesión del balón, pero nosotros supimos contrarrestar todo eso. Somos un equipo muy intenso, no le dejamos respirar con la presión, no encontraron nunca su juego. Tuvimos varias chances después para ampliar, creo que por ahí pasó la clave”, añadió.

“Intentamos

potenciar a

los chicos”

El ex Cerro, Olimpia, entre otros, se refirió a cómo laburan con los más chicos del club. “Con los más grandes intentamos potenciar a los chicos, le hablamos mucho, yo considero que acá en Trinidense los chicos que están tienen un gran potencial, Gauto, Morínigo, Da Silveira. Nosotros tratamos de acompañar, de motivar, cuando hay que ponerle freno le ponemos, así lo vamos llevando”, explicó.

También mencionó que “en el grupo coincidimos que de por ahí deberíamos de tener un poquito más de puntos en la tabla, hubo ocasiones o partidos donde no entramos al cien, después corren los minutos en el partido y se te va, esa es la verdad, de repente no pudiste sumar los puntos. Por cuestiones nuestras dejamos escapar puntos importantísimos”, he’i.