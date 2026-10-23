Ojetopa una carta del presunto homicida de Yataity del Norte Le reclamó a su ex el porqué le cambió por su primo ndaje.

Una nota hallada sería del presunto homicida que mató a su primo por celos.

Una carta escrita a lápiz saltó en un allanamiento y reveló el móvil del crimen. El escrito pertenece a Alfredo Rodríguez (37), prófugo por matar a su propio primo.

El atroz ataque oiko en la Colonia Guavirá, del distrito de Yataity del Norte. En la nota, el desquiciado le recriminaba a su ex el haberlo cambiado por su pariente. Consumido por celos enfermizos, el arriero hincó hasta matar al supuesto rival. Por si fuera poco, le asestó ocho estocadas a su expareja, quien lucha por su vida.

Su exsuegra y su excuñada también terminaron ligando heridas en el salvaje ataque. Sus propios padres contaron que el tipo no pisó más la casa y andaba re bajoneado. Agentes de Investigación y el fiscal Cristian González siguen rastreando la zona. El peligroso criminal continúa con paradero desconocido y la Policía le pisa los talones.