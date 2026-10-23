Pettengill sobre Aliseda: “se va a tranquilizar para la próxima” El ex presi de Cerro, Luis Pettengill, habló sobre todo el bolonqui que armó la sanción a Ignacio Aliseda por irse a jugar pádel.

Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño y actual senador, habló con el programa Fútbol a lo Grande sobre los últimos escándalos y polémicas del Ciclón, principalmente sobre la sanción con reducción del 50% de su salario al “gordito” Ignacio Aliseda por estar jugando pádel de noche.

Para Pettengill, el haberle tocado el bolsillo a “Nacho” sin duda le va a hacer pensar dos veces antes de volver a mandarse una macana así. “Está en el contrato, él no puede jugar otro deporte sin permiso. Pero la multa está ahí, se va a tranquilizar para la próxima”, fue lo que dijo el ex capo cerrista.

No obstante, afirmó que debe seguir jugando, ya que opina que es de los más regulares del plantel en medio del mal año de este: “Costas no puede prescindir de él (Aliseda), tiene que jugar los partidos”.

La roja de Quintana

Luis Pettengill también se animó a emitir su opinión sobre la decisión del Tribunal Disciplinario de la APF de no retirarle la roja directa a Lucas Quintana, a pesar de que la propia Comisión de Árbitros reconoció que no estuvo bien puesta.

“El referee vio bien, pero el VAR le cambió, para mí un error del VAR. Los errores arbitrales son errores, el VAR falló y bueno, ¿qué vamos a hacer?”, expresó Pettengill.