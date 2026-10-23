Rastrearon un arpa robada y lograron recuperarla Tenía un valor de G. 100 millones.

Un arpa paraguaya valuada en más de 100 millones de guaranias fue recuperada en Encarnación. El codiciado instrumento de colección le fue hurtado a un artista de Itapúa en julio pasado. El recupero oiko tras un impecable operativo en el barrio Pacú Cuá de la perla del sur.

Fiscales de San Pedro del Paraná le siguieron la pista al caso tras una intensa pesquisa. Pillaron el instrumento robado gracias a una foto publicada en la red social Facebook. Los investigadores vieron la imagen en las redes y notaron rasgos idénticos al arpa hurtada.

Al incautar el objeto, constataron que tenía detalles únicos de elaboración artesanal. También confirmaron que contaba con un sello distintivo perteneciente a su dueño original.

La doña de las cuerdas volvió a manos de su legítimo propietario tras meses de búsqueda. El Ministerio Público prosigue con las investigaciones para castigar al responsable del hurto.