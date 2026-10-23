Reguera dice que la prioridad será impulsar a chicos de la casa El presidente azulgrana ya fue anticipando la manera en que se manejará el plantel de cara a la próxima temporada.

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, habló con el programa Super Deport de La Tribu 1120 AM, acerca del estado actual el Club, mencionando que ha llegado el momento de tomar decisiones drásticas, poniendo como ejemplo la fuerte sanción económica que le terminaron aplicando a Ignacio Aliseda.

Reconoció que cuando comenzaron la gestión en enero de este año, sabían muy bien que las cosas iban a ser difíciles, ya que encontraron a la institución con numerosos problemas. Explicó que los jugadores de Cerro tienen una exigencia determinada, referente entre otras cosas a su peso y a su rendimiento, y que es algo que deben hacer respetar como dirgencia.

A su vez, ya fue anticipando que están en proceso de impulsar a jugadores de la casa, agregando que aunque pueden haber contrataciones para la próxima temporada, estas podrían no ser tan rimbombantes como en ocasiones anteriores.

En este sentido, el presidente explicó que contrataron a Roberto “Tiburón” Torres justamente para comenzar a promover a los chicos de las inferiores, con el ex técnico campeón con el CIclón trabajando de cerca con el DT Gustavo Costas.