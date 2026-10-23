Reguera sobre Aliseda: “uno avisa, y si pasa, ejecuta” El capo del Ciclón dejó en claro que el “gordito” sabía muy bien la sanción que podía ligar si incumplía con ciertas normas de conducta.

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, en declaraciones al programa Super Deport Primera Edición de La Tribu 1120 AM, explicó que la sanción de reducción del 50% del salario a Ignacio Aliseda, era algo que estaba establecido en su contrato, tal y como lo señaló el comunicado que informó acerca del castigo

Afirmó que los contratos de varios integrantes del plantel dejan en claro los tipos de conductas y actividades que deben tener fuera del club, a la par que dejó en claro que existen ciertos parámetros en cuanto al peso, la grasa y la performance física, con una de las posibles multas siendo justamente la reducción de la mitad del sueldo.

“Esto lo bajamos en un reglamento interno y avisamos a todos de manera frontal cuando hicimos las reuniones con ellos hace unas dos semanas”, explicó el presidente azulgrana, siendo tajante manifestando que “uno avisa, y si pasa, ejecuta. Y eso es justamente lo que pasó”.

Los marginados

Acerca de los jugadores separados del plantel, dejó en todo momento en claro que estos salieron debido a decisiones totalmente institucionales, y no del entrenador Gustavo Costas, de quien señaló que acababa de asumir cuando esto pasó, siendo el cuarto cuerpo técnico del año, mientras que la dirigencia ya llevaba unos meses de gestión.