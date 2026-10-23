Rescatan a una Firu encadenado anga

Rescatan a una peludita atada a un árbol y abren causa por maltrato animal en Misiones. El rescate oiko tras una oportuna denuncia vecinal en el barrio San José de Santa Rosa.
El fiscal Nelson Colmán lideró la comitiva que llegó al lugar para verificar el hecho. Pillaron a la perrita encadenada, sufriendo el raky o el frío y sin cuidado alguno.
El pobre animal estaba desprotegido del clima y totalmente abandonado a su suerte. El Ministerio Público abrió raudamente una causa penal por el delito de maltrato animal.
Los rescatistas llevaron a la perrita volando a una veterinaria para su inspección. Tras recibir la atención médica, la peludita fue entregada a un cálido hogar temporal.
La Policía identificó al desalmado dueño, quien ya fue citado para declarar en la Fiscalía. El sujeto tendrá que rendir cuentas ante la ley por tener a su mascota en esa situación.