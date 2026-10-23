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¡Se les puede venir la noche! Falsas amenazas en universidades tendrán castigo penal

¡No es ninguna broma! Las falsas amenazas de ataques en universidades están poniendo en alerta a la Policía Nacional, que ya investiga los casos regi…

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¡No es ninguna broma! Las falsas amenazas de ataques en universidades están poniendo en alerta a la Policía Nacional, que ya investiga los casos registrados en la UNA y otras dos instituciones privadas en menos de una semana.

El comisario Juan Fretes explicó que cada denuncia obliga a desplegar un importante número de uniformados para vichear qué está pasando y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios.

“Estamos hablando aproximadamente de mil agentes que se despliegan durante estos operativos para recabar todos los detalles”, he’i el jefe policial.

Los procedimientos movilizan a efectivos de comisarías, direcciones departamentales y unidades especializadas. Además, la vigilancia puede continuar después de las primeras 24 horas, dependiendo del nivel de riesgo.

Desde la Policía ya avisaron a los bromistas que estén detrás de estas falsas alarmas no quedarán libres de consecuencias. Una vez identificados, los responsables podrían enfrentar sanciones penales, con intervención del Ministerio Público hína.

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