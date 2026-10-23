Si sos sogue, pero simpático, tenés “medio partido ganado” Brisa Vargas, de Rompe Stream, habló de los acuerdos que pueden tener los arrieros simpáticos y con buenos tratos a laschi, sugirió creatividad a loperro.

Lindo guyryry polémico se armó cuando laschi de Rompe Stream, Brisa Vargas, Johana Insaurralde, Tania Villalba y Soledad Arévalos tiraron que es muy argel ndaje salir a cenar con “arrieros soguetos”, porque tenés que estar mirando el precios de las comidas.

En charla con Crónica, Brisa aclaró que “cuando un hombre habla bien, es simpático y sabe tratarte lindo, ya tiene medio partido ganado, lo otro negociamos después”.

El pedido especial de la streamer es que “si no alcanza el dinero, que sea sincero de entrada nomás ya, que use su creatividad, porque una puede pagar realmente su parte, hasta la de él. A veces importan más las ganas de compartir que el plan”.

La comunicadora habla con propiedad porque lo que contó, que parece chiste, en realidad es una anécdota. Dijo que “una vez un muchacho me quiso impresionar tanto que al final terminé impresionada, pero por otras razones”, recordando el día que le tocó un “vyro chuko”.

Contó avei que cuando habían chicos que demasiado le gustaban, más allá de que sean secos o no, repitió las saliditas. “Obvio. Para colmo cada chico que me gustó en todo este tiempo… ¡un show! Pero insisto en que si hace las cosas bien, lo otro se negocia”, dijo riéndose de su picardía.

La confesión interesante es que la comunicadora también le invita al chuli a salir o a cenar, “pero por supuesto. ¡Hasta ahora!”, tiró.

Otro guyryry candente que se arma es cuando el hombre paga todo, o el famoso 50/50. Respecto al tema ella afirmó que, “si yo invito, pago yo, pero si me invitas vos, me gusta que tengas también ese detalle”. ¡Las cuentas bien claritas, amigos!

Señales anti “vyro chuko”

Brisa he’i que a veces hay señales para identificar a los “vyro chuko”, pero agregó que, “tampoco soy la SET para andar fiscalizando el bolsillo de nadie antes de salir. El problema no es que sea seco, el problema es que te invite a cenar y después están los dos rezando para que alcance la plata. ¡Yo también quiero comer tranquila!”

Al parecer, loperro venden mucho humo y eso dificulta que laschi identifiquen la realidad socioeconómica de los interesados. “Obvio que hay algunos que tienen más marketing que capital”, analizó muerta de la risa.

Iniciativa, la clave

Para la protagonista, lo más importante es que loperro tengan iniciativa, “por sobre todo que sean auténticos los muchachos. Capaz no tenés dinero para impresionar, pero si sos buena persona, simpático y atento ya estás jugando con ventaja a todo”.

Así es que los muchachos tengan en cuenta el consejo de Brisa Vargas: “Muchachos, no todo es dinero en la vida, la actitud, el ser simpático y la seguridad también conquistan! No sean mentirositos y hablen con la verdad siempre”, recomendó.