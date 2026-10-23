[VIDEO] “Acá se paga bien”: la compatriota que la rompe en la construcción en España Está hace 8 años en España y trabaja a full en la albañilería.

Lisa García, una joven de 26 años oriunda de Capiibary, departamento de San Pedro, viajó a Europa con solo 18 años tras terminar el colegio. Luego de pasar por varios empleos duros como la limpieza de hoteles, el cuidado de abuelitos y hasta abrir su propio bar en Barcelona, encontró su verdadera pasión entre cucharas y mezclas.

“Empecé a cogerle gusto después de cuatro años de haber llegado; es que también se paga bien y todo ese tema”, reveló entusiasmada la joven paraguaya a Crónica.

Hoy se desempeña como albañil autónoma en Madrid trabajando para la empresa de su hermano. Su fuerte es el terminado de alta precisión: “Mi fuerte es el alicatado, colocar azulejo, colocar revestidos en baños y piscinas”, explicó.

El trabajo en las obras le devolvió la motivación y la buena energía en el día a día. “Me encanta estar y ver los cambios que se hacen día a día ahí. Lo que más me gustó es compartir con los compañeros, me llevo bastante bien con los muchachos”, destacó.

Su guapeza en un rubro habitualmente dominado por hombres se volvió viral rápidamente en la plataforma TikTok, donde ya supera los 120.000 seguidores. “Un día mis hermanos me dijeron que abriera una cuenta. Hice un en vivo y subió de repente, a la gente le gustó mucho”, relató sobre su inesperado éxito en redes.

Lisa García en la competencia de albañilería en donde ganó 1000 euros por ganar la competencia.

Participó de un torneo de albañiles

Incluso llegó a consagrarse campeona en un torneo de albañilería en tierras españolas. “La competencia trataba de levantar un muro de ladrillos vistos en cuatro horas. Llevaban en cuenta el nivel, las medidas y la estética; gané 1.000 euros de premio”, recordó con orgullo.

Desde hace 4 años se dedica a la albañilería en Madrid, España.

Volverá al país hína

Pese al éxito laboral y al reconocimiento, Lisa extraña horrores la calidez de su tierra natal. “Aquí la gente no es tan amable, no son como muy amigos, son más cerrados. No es lo mismo que estar en tu país”, confesó.

Con lo que gana en la construcción, ya está invirtiendo en terrenos y en el rubro de la ganadería en Paraguay con una meta bien clara en mente. “La idea es juntar un poco de platita, cumplir los objetivos y aha jey Paraguay-pe. Para el 2030 quiero estar de vuelta”, cerró esperanzada.