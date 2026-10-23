[VÍDEO] Davidcito conoció a sus ídolos del Ciclón El pequeño fanático azulgrana pudo visitar y conocer La Nueva Olla además de a sus héroes del plantel.

Esta mañana en La Nueva Olla, los jugadores de Cerro Porteño junto con el cuerpo técnico recibieron a David Escobar, un pequeño hincha fanático del Ciclón que en los últimos días se volvió viral en redes sociales, gracias a un vídeo en el que una persona le ofrece darle plata si se pone una camiseta de Olimpia, a lo que el se negó rotundamente diciendo un claro “¡mbore!”

El vídeo tuvo tanta repercusión que varios hinchas del Ciclón se organizaron para conseguirle dinero con el objetivo de ayudarlo a él y a su familia. La entidad azulgrana, conmovida por el amor del pequeño por el club, además de hacer que el niño conozca a los jugadores, no solo le regaló una camiseta oficial con la 10 y su nombre, sino que también lo hicieron socio.

Desde luego, las cuentas oficiales del Club Cerro Porteño publicaron un vídeo y varias fotos de la experiencia de David en la catedral de la pasión, y ambos posteos no tardaron en despertar todo tipo de reacciones.

Los comentarios de los sentidos cerristas no se hicieron esperar en redes sociales:

“Muéstrenle 50 veces este video a nuestros jugadores mercenarios que tenemos ahí”, “lo único bueno de este año porque futbolísticamente”, “lo que genera estos color (menos a los jugadores)”, “que niños como el motiven a los jugadores a dejar todo en la cancha ! Esta es tu hinchada CERRO” y “a el no le enseñaron... Nació amando esos colores”.