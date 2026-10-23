[VIDEO] Los policías del sostén tiraron sabios consejos Todo un arte voi es el tema de jugar con el seguro del corpiño de laschi en el momento de los juegos prohibidos. Nati Sosa Jovellanos y Wilson Gonzál…

Todo un arte voi es el tema de jugar con el seguro del corpiño de laschi en el momento de los juegos prohibidos. Nati Sosa Jovellanos y Wilson González de la Rock and Pop hicieron jeyma de las suyas y generaron furor cuando entraron en el debate de como desabrochar un brasier. Todo esto pasó luego de que un oyente le tiró un mensaje, “Wilson no sabe desprender sosten con una mano”.

¡¿Para qué luego?! El locutor admitió que no, pero tiró un dato de sabios, “con las dos si. Desprender con una mano te puede jugar en contra porque la chica va a decir que tenes mucha experiencia. ‘Este ya estuvo quien sabe con cuantas chicas”.

Al toque le apoyó su dupla mañanera y dijo, “eso es cierto papu. Perdes tu valor, papu. No vayas a desabrochar rápido. Porque ahí nosotros no nos sentimos tan exclusivas tan únicas. Sentimos que somos una más en tu lista”, aunque admitió que hay caballeros que son capos haciéndolo con una sola mano.

Ambos comunicadores coincidieron en algo sumamente importante, “tampoco lo hagan tan lento o pierdan mucho tiempo, porque ahí van a pensar que sos virgen y eso tampoco pega”, fue el factor común entre Nati y Wilson.