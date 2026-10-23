[VIDEO] Rescatan a 15 pichones de Suviví y los reúnen con su mamá en Ayolas ¡Una verdadera historia de amor animal! En medio de las inundaciones que golpean a Ayolas, departamento de Misiones, integrantes de la Fundación SOS …

¡Una verdadera historia de amor animal! En medio de las inundaciones que golpean a Ayolas, departamento de Misiones, integrantes de la Fundación SOS Animal Ayolas rescataron a 15 pichoncitos de Suviví y lograron reunirlos nuevamente con su mamá mediante una ingeniosa estrategia.

El ingeniero ambiental José Mutti compartió un video que muestra cómo hicieron para que las pequeñas aves pudieran reencontrarse con su madre. Utilizaron un megáfono para reproducir y amplificar el sonido de los pichones, mientras los trasladaban en una camioneta.

Lo más emocionante ocurrió cuando la mamá Suviví comenzó a seguir al vehículo, guiada por el llamado de sus crías. Finalmente, los 15 pichoncitos fueron liberados en una laguna, donde su madre se acercó y los guio de vuelta a su hábitat natural.

La Fundación SOS Animal Ayolas sigue trabajando en el rescate de animales domésticos y silvestres que quedan atrapados o aislados por la crecida de los cauces hídricos y las inundaciones.