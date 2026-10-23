[VÍDEO] Zapag he’i que entregó un super club El ex presidente de Cerro respondió a las críticas del actual dirigente azulgrana Lucho Ortega acerca de cómo dejó la institución al irse.

El periodista Bruno Pont hizo público a través de su cuenta de X un mensaje del ex presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, en respuesta a las críticas acerca de en qué estado dejó el club al terminar su gestión a principios de este año: “La administración anterior fue absolutamente desprolija. Pagamos una deuda y cae otra inmediatamente”, fueron los dichos de Ortega.

En respuesta a esto, Zapag le escribió a Bruno: “Jugar fútbol y ganar es el objetivo de Cerro. Entregamos un super club y un equipo Campeón y Supercampeón 2026. El resto es puro humo. Lo advertí en su momento”.

Contundente Juan José Zapag, respondió a las declaraciones que Lucho Ortega que brindó en #LaGranJugada (“La administración anterior fue absolutamente desprolija. Pagamos una deuda y cae otra inmediatamente"):



"Jugar futbol y ganar es el objetivo de Cerro. Estregamos un super… pic.twitter.com/0leA7Ev8Vt — Bruno Pont (@BrunoPont) October 23, 2026

No obstante, media hora antes de este posteo, la cuenta de la Rock and Pop en X publicó un vídeo con una entrevista exclusiva a Zapag, en la cual decía que entendía la sanción contra Ignacio Aliseda y que estaba seguro de que la gente al mando del club quiere lo mejor para Cerro.

Dijo que todavía hay posibilidades de que el azulgrana pueda ganar no solo la Copa Paraguay, sino también el Torneo Clausura, a pesar del gran terreno que perdió. No obstante, reconoció que el equipo debe jugar mejor.

No quiso opinar sobre si él devolvería al equipo principal a Juan Manuel Iturbe ya que dice que es “institucionalista” y que él ya no está a cargo.