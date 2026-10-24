El Guma vacunó al “Kure” y es líder momentáneo Libertad se hizo fuerte en “La Huerta”

Libertad pisó fuerte en casa y se impuso al “Kure” por 1-0. Lorenzo Melgarejo marcó el único gol del partido.

Mucho mejor Luqueño al término de la primera etapa, que tuvo a Ramos desequilibrante por la banda derecha del Guma, causando un dolor de cabeza constante a Alan Benítez, quien estuvo flojo tanto defendiendo como en la proyección. Ojeda, por el otro lado avei insinúo, pero le faltó estár más preciso a la hora de culminar las jugadas.

Maggi aguantó bien arriba, mientras que Giovanni Bogado debió aparecer un poco más. Por su parte, Libertad, al que le costó tener la posesión y generar, se le dificultó mucho el juego. Campuzano intentó, pero careció de compañía, poco de Iván Franco al igual que Hugo Fernández. De igual manera, la visita no supo aprovechar su momento y fueron a las duchas con el arco en blanco.

En la complementaria el Gumarelo mejoró de manera considerable con los cambios, Lorenzo Melgarejo y “Pachi” Carrizo le cambiaron el flojo primer tiempo que había hecho kuri el local. De esa dupla nació el único tanto, pase filtrado del ex Cerro Porteño, que el goleador no perdonó.

Luqueño intentó igualar, pero falló en la definición, ya que supo crear situaciones. Con esto, Libertad es líder momentáneo con Olimpia. Ambos suman 30 puntos.