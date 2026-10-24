“Sería un día histórico para nosotros y el club”, le bajó Melgarejo sueña con coronarse campeón en el Trico

Rodrigo Melgarejo, punto alto en la defensa de la Academia, charló con Crónica sobre el duelo purete que jugarán hoy contra el “Triki”. El Trico es hína uno de los equipos que menos goles ha recibido gracias al gran laburo defensivo y el ex Ciclón es gran responsable voi de esa estadística.

El pelotero, de 24 pirulos, remarcó que quedan 7 finales, pero que “podemos ser campeones del torneo”, le bajó.

“La verdad que estamos muy contentos por el presente que tenemos, ahora se viene un rival directo como lo es Trinidense, venimos trabajando bien en la semana y esperemos que se pueda afrontar de gran manera este partido, confío mucho en el equipo porque todos están capacitados para jugar en el torneo”, señaló de entrada.

Luego añadió que “nosotros tenemos una forma de jugar, el profe siempre nos obliga a trabajar bien lo defensivo, somos el equipo que ha recibido menos goles a la hora de jugar, siempre estamos generando situaciones, respetamos a todos los rivales. No se puede demeritar a ninguno, menos a Trinidense que ganando nos van a pasar, pero no pensamos tanto en eso, queremos ir partido a partido”, recalcó.

Acerca de lo ajustado que se encuentra la tabla de posiciones en la recta final del campeonato, mencionó que “estamos todos ahí apretados, creo que el que menos errores tenga va a llegar a la gloria y ojalá que Nacional sea ese equipo, para eso lo vamos a dar todo, para conseguir lo que sería un día histórico para nosotros los jugadores y también para el club Nacional”, expresó.

“Desde ahora en adelante todos los partidos van a ser decisivos, pero si queremos ser campeones debemos estar a la altura de lo que nos resta por jugar, para eso trabajamos y es lo que pretendemos de acá a fin de año”, siguió.

“Con todos los compañeros estamos pensando lo mismo, que podemos ser campeones del torneo, creo que tenemos bastante buen equipo para poder pelear los 7 partidos que quedan, serán finales para nosotros”, explicó uno de los mejores centrales del Trico en el actual campeonato.

“Entregarnos al

máximo”, he’i el

zaguero del Trico

En cuanto a su rendimiento individual, el surgido en el Ciclón he’i que se siente “bastante bien, el profe Bernay me da muchísima confianza al igual que mis compañeros, espero disfrutar de lo que queda del torneo y como digo, que sea lo que Dios quiera”, manifestó.

Sobre la importancia de castigar al Cacique, opoi que “ganarle a rivales directos como lo es Guaraní hace que uno llegue bien a los partidos y gane en confianza, tiene un plus”, explicó.

Upei agregó que “Trinidense tiene un entrenador que viene haciendo un gran trabajo. Sabemos que debemos de entregarnos al máximo”, culminó Melgarejo.