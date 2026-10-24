Triunfazo del “Triki” y está firme en la lucha por el título Golpazo de “Triki” al “Trico”. En un choque purete disputado en el Estadio Arsenio Erico, por la fecha 16 del Torneo Clausura, Sportivo Trinidense se impuso por 1-0 a Nacional.

El barrio Obrero el grito fue del "Triki", que ganó sobre la hora. (Foto de Emilio Ayala)

Desde el inicio, ambos equipos buscaron la ventaja generando opciones claras; el arquero de la visita, Víctor Samudio, se convirtió en figura al abortar los intentos de la Academia, que se volvieron estériles al llegar a su marco.

Las características del juego no variaron prácticamente. Por momentos mejor el local y en otros, el visitante, que volvió vibrante el encuentro.

Y en la recta final la Academia metió mayor presión e, incluso, un balón que se estrelló en el arco de Kili precedió a la acción que definió el marcador.

El golpe letal llegó en tiempo de descuento, a los 91′, con una precisa jugada de contragolpe que culminó en la única anotación del partido, de Junior Gamarra, que le permitió al “Triki” llevarse tres puntos de oro y amargarle la jornada al conjunto local, en su propia casa.

Trinidadense dio alcance a Olimpia y Libertad, mientras que Nacional perdió la oportunidad de ubicarse solitariamente en la cima de la clasificiación.