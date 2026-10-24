Triunfazo del “Triki” y está firme en la lucha por el título

Desde el inicio, ambos equipos buscaron la ventaja generando opciones claras; el arquero de la visita, Víctor Samudio, se convirtió en figura al abortar los intentos de la Academia, que se volvieron estériles al llegar a su marco.
Las características del juego no variaron prácticamente. Por momentos mejor el local y en otros, el visitante, que volvió vibrante el encuentro.
Y en la recta final la Academia metió mayor presión e, incluso, un balón que se estrelló en el arco de Kili precedió a la acción que definió el marcador.
El golpe letal llegó en tiempo de descuento, a los 91′, con una precisa jugada de contragolpe que culminó en la única anotación del partido, de Junior Gamarra, que le permitió al “Triki” llevarse tres puntos de oro y amargarle la jornada al conjunto local, en su propia casa.
Trinidadense dio alcance a Olimpia y Libertad, mientras que Nacional perdió la oportunidad de ubicarse solitariamente en la cima de la clasificiación.