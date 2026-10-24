“Vita” define hoy entre el “Cachorro” o Franco El Decano visitará este domingo al Sportivo Ameliano en Villeta.

El plantel de Olimpia se prepara para una parada brava este domingo, cuando visite al Sportivo Ameliano en el estadio “Fortaleza del Pikysyry”, en Villeta, por la Fecha 16 del campeonato.

El Expreso llega como único puntero del Torneo Clausura 2026 y con el pecho inflado después de bajar al “Gallo Norteño” la fecha pasada, pero “Vitamina” Sánchez tiene que meter mano en el equipo de forma obligada.

El principal trabajo del DT en la semana pasó por definir a los reemplazantes de las ausencias obligadas que tiene el equipo, Juan Ángel Vera y Juan Fernando Alfaro, quienes quedaron fuera de combate por lesiones musculares.

En la zaga, Gustavo Vargas sería el elegido para acompañar a Mateo Gamarra, mientras que en la zona del mediocampo, la duda está en el acompañante de Richard Ortiz, que saldrá de la puja entre el “Cachorro” Richard Sánchez y Alex Franco, duda que definirá el entrenador en la movilización de este sábado.

Con esto, Fernando Cardozo, que también era opción para correrse al medio y acompañar al capitán, se mantendrá como volante por derecha y así también “Vitamina” mantendría el esquema de 4-4-2 que viene poniendo de arranque en las últimas dos fechas.

Con este panorama, el probable onceno del Franjeado para mañana (10:00 de la mañana) sería con: Gastón Olveira, Raúl Caceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Esteban Matus, Fernando Cardozo, Richard Sánchez o Alex Franco, Richard Ortiz, Eduardo Delmás, Sebastián Ferreira y Gabriel Ávalos.