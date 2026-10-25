Abuelito asesinado a golpes mientras dormía

Un abuelito de 92 años fue asesinado a puros puñetazos en San Juan Nepomuceno. El macabro asalto oiko en una humilde choza de paja en la compañía Hugua’í. La víctima fue identificada como don Martín O. S., quien vivía solito. Sus propios familiares fueron de mañana a visitarlo y se toparon con el horror.

Los desgraciados lo sorprendieron durmiendo, lo maniataron y le reventaron la cara a golpes. El médico forense confirmó que don Martín falleció a causa de la feroz paliza ligada. Los arrieros revolvieron todito y le pelaron dos millones de guaranias de su pensión de la tercera edad.

También se llevaron un viejo revólver calibre 38 que el karai guardaba en su pieza. La Policía presume que los autores serían unos chespis que sabían del ahorro del pobre abuelo. Agentes de Investigaciones de Caazapá buscan a los desalmados que le arrebataron la vida.