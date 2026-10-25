Con abundante bodoque y hondita, se preparan en el cementerio de Guarambaré para la “Noche de las Brujas” En el cementerio de Guarambaré ya están tomando sus precauciones ante la llegada del Día de las Brujas, una fecha en la que, según cuentan los cuidad…

En el cementerio de Guarambaré ya están tomando sus precauciones ante la llegada del Día de las Brujas, una fecha en la que, según cuentan los cuidadores, suele aparecer mucha gente durante la noche para realizar rituales y otras prácticas.

Alexis Maciel, quien hace 20 años trabaja en el camposanto, contó a Crónica que ya se están preparando con abundantes bodoques y honditas para espantar a los que llegan a perturbar el descanso de los muertitos, quienes al día siguiente “festejan” su día.

“Estamos entre cuatro personas que ya estamos custodiando el cementerio, nos turnamos cada uno con 100 bodoques y hondita en el dedo, así le estamos haciendo correr a los que llegan en mal horario, por si haga falta vamos a reforzar con balita”, dijo. Maciel explicó, además, que cerraron los portones y colocaron más alumbrado dentro del cementerio para tener una mejor iluminación y controlar lo que ocurre durante la noche.

“Cada año es lo mismo, desde que empecé a trabajar en el cementerio, desde el 24 por ahí ya empieza la movida de los macumberos que vienen a hacer sus rituales y endulzamientos, nosotros tratamos de espantarles, pero buscan luego la forma de hacer sus macanadas, lo que más usan son esas tumbas abandonadas y la de los angelitos, en la cruz mayor les cuesta más hacer sus cosas porque ahí están más a la vista”, explicó. El cuidador también contó que él avei tiene su propio ritual para “liberar” a quienes ahí quedan “atados.

“Siempre tengo tambien una botellita de agua bendita, a muchos ya les habré liberado, porque a esas fotos que encontramos atadas con todo tipo de cosas desato y le derramo agua bendita para liberar a mi rapicha, o si no directo llevo a tirar en un arroyo, endulzamiento es lo que más se hace, tanto de hombres como de mujeres, nosotros ya pillamos todo que tipo de trabajo es lo que se hace, muchas veces nos reímos entre nosotros porque seguramente el que mandó hacer no tuvo el resultado que quería y dice que su payecero no sirve”, contó.

Una tradición que sigue viva en Guarambaré

Pero no todo es misterio en el cementerio. También hay espacio para una costumbre que sigue pasando de generación en generación. Maciel contó que, durante el Día de los Muertos, muchas familias continúan llevando golosinas, especialmente caramelos, para repartir entre los niños que llegan hasta los panteones.

“No se pierde esa tradición acá en Guarambaré, cada año se llega de gente en el día de los muertos, la gente llega temprano a limpiar el panteón de sus familiares y empiezan a repartir los caramelos, las criaturas felises están trae luego sus bolsas para juntar lo que se les da y salen con la bolsa llena de golosina, recorren de panteónn en panteón, de diferentes lugares llegan acá, muchos no tienen familiares enterrados acá, pero vienen para llevar los caramelos”, contó

“Los fantasmas desaparecieron”

Ante la consulta sobre los personajes que meses atrás salian del cementerio vestidos de “fantasmas” Alexis contó que “después de que se hicieron famosos, no volvieron a aparecer por acá, por el momento al menos no volvieron a este cementerio, esos eran muy raros, se vestían con de blanco y otro de neegro, pero no hacían nada solo se paseaban por el cementerio y después volvian a salir, pero a muchos les asustó, no sabemos qué vinían a hacer, nosotros les espantabamos con hobnditazos, pero de volvian otra vez, rova’ata eran”, recuerda.