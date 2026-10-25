De apagar incendios a recibir una nueva vida Los bomberos amarillos del destacamento K8 de Capiatá vivieron un momento muy especial al asistir a una mujer que estaba dando a luz en su vivienda, …

Los bomberos amarillos del destacamento K8 de Capiatá vivieron un momento muy especial al asistir a una mujer que estaba dando a luz en su vivienda, en la zona de Toledo Cañada.

Agentes de la Comisaría 59.ª Central y, alertaron a los voluntario y al llegar, encontraron a la mamá en pleno trabajo de parto. Sin perder tiempo, se pusieron manos a la obra para ayudarla.

Entre los bomberos estaba una estudiante de Obstetricia, el conocimiento en el tema de la voluntaria fue fundamental para que todo salga bien y que la pequeña llegara sanita al mundo. Sin embargo, hubo complicaciones porque la placenta no salió por completo.

Los voluntarios cortaron el cordón umbilical, estabilizaron a la beba y trasladaron a la mamá y a su pequeña hasta el Hospital Distrital de Capiatá. Por suerte, ambas llegaron en buenas condiciones y quedaron bajo cuidado médico.