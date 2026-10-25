Dos péndex cayeron con coca y mari

Dos péndex cayeron bien cargados con merca, faso y una pistola en Itauguá. El procedimiento oiko en la madrugada de este domingo sobre el km 28 de la ruta PY02. Los muchachos fueron identificados como Carlos D. (21) y Heriberto R. (24). Pese a no contar con antecedentes penales, andaban equipados como para una guerra. Agentes de la Comisaría 21.ª Mboi’y los catearon y pillaron cocaína y marihuana en bolsitas.

Además, tenían en su poder una pistola 9 mm marca SIG Sauer con 15 balas sin percutir. Los uniformados también incautaron tres celulares, platita en efectivo y una moto del año.

El jefe policial Felipe González encabezó la redada que dejó sin escapatoria al dúo. Antinarcóticos confirmó que la sustancia incautada era de la pura y de la verde. La fiscala Yennifer Marchuk ordenó que ambos queden encerrados en el calabozo policial.