El Ciclón y la obligación de ganar Cerro Porteño se enfrentará al Sportivo San Lorenzo este domingo desde las 19:30 en medio de una crisis que parece no terminar.

Cerro Porteño y San Lorenzo se sacarán chispas en el Defensores del Chaco, a partir de las 19:30.

Esta noche, desde las 19:30, en el Estadio Defensores del Chaco, el Sportivo San Lorenzo hará las veces de local para recibir a Cerro Porteño por una nueva jornada del Torneo Clausura, equipo que llega con la urgencia de volver a la victoria luego de un empate bastante amargo ante Ameliano en la fecha anterior, y en medio de una crisis que ya viene durando varias semanas.

En pasados días se habló de que Ignacio Aliseda, que fue sancionado económicamente por la dirigencia en la semana por ser visto jugando al pádel de noche, sería de la partida en el sector ofensivo junto a Pablo Vegetti, quien a pesar de ser el goleador del campeonato, sus reacciones a las críticas recientes de los cerristas han generado enojo de la muchachada azulgrana.

El Sportivo San Lorenzo ya se encuentra descendido desde hace varias fechas, pero aún así buscará revancha luego de que el Ciclón lo eliminara de la Copa Paraguay hace dos semanas y por penales.