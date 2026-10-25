El “Gallo” zafó de un castigo del “Canario” En un encuentro de gran nivel en la “Terraza del País”, el Sportivo 2 de Mayo y Deportivo Recoleta firmaron un vibrante empate 1-1 en el estadio Río Parapití, en juego correspondiente a la fecha 16 del torneo Clausura.

El trámite fue sumamente reñido desde el pitazo inicial del árbitro Giancarlos Juliadoza. La paridad sin goles dominó una primera mitad bien física, marcada por una fuerte disputa en el mediocampo y un par de amonestaciones en la visita.

Las emociones estallaron en el complemento, en medio de una lluvia intensa. El cuadro funebrero golpeó primero a los 58 minutos por intermedio de Brahian Ferreira, quien había ingresado tras el descanso. Cuando parecía que el “Canario” se llevaba un triunfo de oro del Norte, apareció la mística del “Gallo Norteño”: en el segundo minuto de adición (90+2′), Marcos Gómez desató la locura local al sellar el agónico 1 a 1.

El “2” desperdició la oportunidad de saltar a la punta, mientras que a “Reco” se le escapó la victoria ya en tiempo de descuento.