General y 12 de Junio darán hoy la vida por ascender El rojo mallorquino y los chaqueños chocarán en el Alto Paraná por el último cupo a la Primera División.

Esta tarde, desde las 16:30, en el estadio Ka’arendy de la ciudad paranaense de Juan León Mallorquín, el General Caballero de dicha ciudad recibirá al 12 de Junio de Villa Hayes buscando el último ascenso directo de Intermedia a la Primera División, con el Deportivo Santaní siendo el primero que ya logró subir en la fecha pasada.

Mientras que al rojo de Mallorquín le basta empatar para regresar a la máxima categoría del fútbol paraguayo luego de un año en la Intermedia, al 12 no le sirve otro resultado que no sea la victoria para pisar la Primera División por primera vez en toda su historia.

General viene de hecho de perder la oportunidad de ya haber ascendido en la fecha pasada, perdiendo sorpresivamente con el Encarnación FC, dándole la posibilidad al 12 de Junio de derrotarlo hoy para ganar el ascenso.