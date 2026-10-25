La Tribuna y Crónica se suman a la SIP en el inicio de la gestión de Jornet Carlos Jornet asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa en Bogotá. En entrevista con La Tribuna, reclamó que las plataformas de inteligencia artificial remuneren el trabajo periodístico y defendió la vigencia del papel.

Carlos Jornet, nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), e Ignacio Martínez, director editorial de La Tribuna y Crónica, durante la entrevista realizada en el marco de la 82ª Asamblea General, en Bogotá.

La Tribuna y Crónica participaron en Bogotá de la sesión de clausura de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que el periodista argentino Carlos Jornet asumió la presidencia con un llamado a defender la libertad de expresión y la sostenibilidad de los medios. Ambos diarios se incorporaron como miembros de la organización, sumándose al trabajo continental por el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información.

En una entrevista con Ignacio Martínez, director editorial de La Tribuna y Crónica, el nuevo presidente identificó dos amenazas: la persistencia de la violencia y la impunidad contra periodistas, y el deterioro económico de los medios, agravado por el uso de sus contenidos por plataformas de inteligencia artificial sin autorización ni retribución.

Jornet recordó la situación de reporteros asesinados, perseguidos, desaparecidos o forzados al exilio. Mencionó a quienes fueron privados de su nacionalidad y quedaron lejos de sus familias, sin recursos y con dificultades para reconstruir sus vidas. A esas agresiones se suman las persecuciones judiciales que condicionan el trabajo informativo.

La otra presión afecta los recursos necesarios para producir noticias. Según explicó, los medios financian la cobertura, envían periodistas y elaboran información que luego otras empresas utilizan y monetizan sin compartir los ingresos. Advirtió que ese mecanismo debilita a las sociedades que necesitan información para debatir, controlar a sus autoridades y participar de la vida democrática.

Una retribución por los contenidos

Martínez le consultó si la respuesta podría incluir un pago o resarcimiento por ese uso. “Lo que estamos planteando desde la SIP es justamente eso”, respondió Jornet. La primera opción, precisó, es abrir un diálogo con las plataformas para acordar una compensación económica.

Si esa negociación no prospera, señaló que habrá que recurrir a la vía judicial o buscar, en los países donde sea posible, un marco legislativo que obligue a las empresas tecnológicas a dialogar y retribuir el trabajo periodístico. Planteó que los recursos se distribuyan equitativamente entre los medios según el aporte de sus contenidos.

En su discurso de asunción, sostuvo que la prensa incorpora tecnología e inteligencia artificial para mejorar sus procesos y servicios. Sin embargo, cuestionó que esas herramientas se apropien del valor de investigaciones y crónicas, desplacen a las fuentes originales y reduzcan su visibilidad e ingresos. También reconoció responsabilidades propias: producir contenidos útiles, fortalecer la credibilidad y estrechar el vínculo con las audiencias.

El papel y las nuevas plataformas

La conversación abordó además la apuesta de La Tribuna por el impreso. Ante la pregunta sobre el paso de lo digital al papel, Jornet afirmó: “Todas las plataformas son válidas en función del mercado al que apuntan”. Explicó que la evolución del formato varía entre países y que existen mercados con circulación.

Sobre la experiencia argentina, indicó que el papel puede seguir siendo rentable con una gestión de los costos de producción y una combinación de plataformas. Cuando Martínez señaló que esa es la estrategia de La Tribuna, respondió: “Yo creo que es el camino”. Aclaró que cada medio deberá evaluar cuándo dar mayor peso al impreso o apoyarse en otro soporte.

Cuatro prioridades para la gestión

Al asumir, Jornet resumió su programa en cuatro verbos: reivindicar el periodismo profesional, redoblar la lucha contra la violencia y la impunidad, reforzar la capacitación y rebalancear la relación con las plataformas tecnológicas. Anunció un MediaLab para la formación de equipos directivos, editoriales, comerciales y operativos, con talleres de experimentación.

También propuso ampliar la presencia territorial de la SIP, recuperar miembros donde perdió representación e incorporar más jóvenes, mujeres y medios digitales. Su planteamiento tuvo como eje una definición: “Una prensa libre no es un privilegio de los periodistas ni un interés exclusivo de los medios. Es un derecho de la ciudadanía y una condición esencial de la democracia”.

Al cerrar la entrevista, Martínez agradeció la incorporación de La Tribuna y Crónica y reafirmó el compromiso con la libertad de prensa y de expresión. Jornet ofreció el respaldo de la institución para Paraguay: “Sepan que la SIP está en todo el continente”.