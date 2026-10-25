Mataron a balazos a un joven en el Este Ocurrió en la madrugada de hoy.

Mataron a un joven en el Este, se presume un ajuste de cuentas.

Un joven de 29 años murió tras ligar varios balazos durante la madrugada en Ciudad del Este. El sangriento hecho oiko en el asentamiento Nueva Esperanza del barrio 23 de Octubre. La víctima fue identificada como Carlos Manuel G. R., quien no aguantó el plomo.

El herido fue llevado de urgencia hasta el Pabellón de Trauma para intentar salvarle la vida. Lamentablemente, el arriero falleció en pleno quirófano mientras era intervenido por los médicos.

Al chequear sus antecedentes en el sistema policial, saltó que el muchacho no era ningún santo. El finado contaba con dos órdenes de captura pendientes por hurto agravado y por violación.

La fiscala de turno Estela Marys Ramírez intervino en el caso para iniciar los trámites de rigor. La comitiva investigativa busca saber quién apretó el gatillo y por qué lo tenían en la mira.

La Policía presume un feroz ajuste de cuentas debido al pesado prontuario que arrastraba.