Miles de personas con orden de alejamiento siguen sin ser monitoreadas Unas 4.420 personas que figuran en los registros de prohibición de acercamiento no tienen tobillera electrónica, según un informe del Ministerio del …

Unas 4.420 personas que figuran en los registros de prohibición de acercamiento no tienen tobillera electrónica, según un informe del Ministerio del Interior que abarca de enero a octubre de este año.Lo llamativo del caso es que hay 700 tobilleras electrónicas disponibles que no se están usando.

En tanto, solamente 86 personas cuentan con una orden judicial para usar estos dispositivos.Pero hay que aclarar algo importante: no todas las personas con prohibición de acercamiento necesariamente deben llevar una tobillera. El informe no explica cuáles son los criterios que se utilizan para decidir quién debe estar siempre controladitos con estos aparatos.

Según el informe el departamento Central encabeza la lista a nivel nacional, con 1.501 personas con prohibiciones de acercamiento. Le sigue Alto Paraná, con 581, y Caaguazú, con 363. Estos dispositivos tecnológicos ayudan a controlar que las personas cumplan las órdenes judiciales de alejamiento y permiten actuar con mayor rapidez cuando una víctima se encuentra en una situación de riesgo. Sin embargo, el informe no se explica por qué tantas personas registradas con prohibición de acercamiento no cuentan con estos dispositivos.