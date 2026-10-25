Nanni cuestiona el arbitraje en juego ante Olimpia El entrenador del Sportivo Ameliano criticó las decisiones arbitrales del juego de su equipo ante el Decano.

Olimpia derrotó este domingo por la mañana al Sportivo Ameliano de visitante en Villeta por 2-3, pero el entrenador de la V Azulada, Roberto Nanni, no se quedó callado ante algunas decisiones arbitrales que, según él, fueron perjudiciales para su equipo. En particular, señaló un gol convertido pero anulado a su jugador, Lucas Falabella.

“Estoy buscando la falta de Falabella, me parece que debió ser válido”, señaló el DT argentino. Por otro lado, también cuestionó la expulsión de Julio González ya en el final del segundo tiempo: “No era para roja. Me parece que era una clara amarilla”, sostuvo.

Nanni también lamentó las ocasiones desperdiciadas por su equipo y consideró que el resultado no reflejó lo sucedido en el campo de juego. “Un empate hubiera sido más justo. Tuvimos muchas situaciones, pero no la metimos”, señaló. “Nos vamos con las manos vacías, nos vamos tristes”, sentenció.