Ojetopa bidones de agroquímicos y posible contaminación en Paso Yobái Una comitiva fiscal llegó hasta un establecimiento de la colonia Nueva Bergthal, en Paso Yobái, Guairá, donde se investigan posibles irregularidades …

Una comitiva fiscal llegó hasta un establecimiento de la colonia Nueva Bergthal, en Paso Yobái, Guairá, donde se investigan posibles irregularidades ambientales. La fiscala María Jadiyi Ortiz encabezó el procedimiento, acompañada de especialistas en delitos ambientales y técnicos del MADES, INFONA y SENAVE.

Durante la intervención, los funcionarios encontraron que en el lugar aparentemente se fabricaba fertilizante líquido para plantas, utilizando el humo de la leña; además, se reciclaban bidones de agroquímicos y se producía carbón.

Pero eso no fue todo. Según los primeros datos, el establecimiento no tendría los permisos necesarios para funcionar y tampoco contaría con las condiciones adecuadas. Los intervinientes también encontraron bidones tirados a la intemperie, sin el cuidado correspondiente.

Para salir de dudas, los técnicos tomaron muestras de agua, líquidos y tierra, que serán analizadas en laboratorio.Con los resultados se podrá determinar si las actividades realizadas en el lugar provocaron contaminación y si existen responsables por el posible daño ambiental.