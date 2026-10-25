¡Orgullo para el país! Ñande reinita es la nueva soberana Miss Teen Petite Americas 2026 La joven fernandina Giuliana Silva llenó de orgullo a todo el país al conseguir la corona de Miss Teen Petite Américas 2026, evento desarrollado en E…

La joven fernandina Giuliana Silva llenó de orgullo a todo el país al conseguir la corona de Miss Teen Petite Américas 2026, evento desarrollado en El Salvador en su 17°. edición.

La compatriota brilló en la gala final colocándose como la preferida voi de los internautas que siguieron la transmisión hasta esta madrugada.

Las otras reinitas de belleza que formaron parte del top 6 fueron las representantes de Perú, Ecuador, Panamá, México y El Salvador respectivamente.

El presentador de la gala nombró a Giuliana como la nueva soberana Miss Teen Petite 2026 y quedó la representante de Panamá en el segundo puesto.

La Miss Pre Teen Americas México 2026 Nathalia Guarda quedó en el primer puesto en la categoría Pre Teen Americas 2026 y la Miss Teen Americas El Salvador Paola Peña fue electa como la mas bella en la categoría Miss Teen Americas 2026.