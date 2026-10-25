Puntero hay uno solo Olimpia venció a Sportivo Ameliano en Villeta y volvió a tomar distancia en la cima de la tabla.

POR ADÁN PANIAGUA

Puntero hay uno solo y quedó bien en claro esta mañana de domingo. Sí, porque en Villeta, Olimpia le ganó en un partidazo 3-2 a Sportivo Ameliano y volvió a quedar solo en la punta de la tabla en este apasionante Torneo Clausura 2026.

El encuentro tuvo emociones de principio a fin y fue justamente el Decano el que tuvo la primera. Sobre la media hora de juego, galopada de Mateo Gamarra, centro y definición exquisita, golazo de Gabriel Ávalos que de volea la colgó en el ángulo y puso el 1-0 para Olimpia.

Pero la alegría le duró poco a la visita. En la siguiente jugada, Farabella se elevó más que todos en el área tras un tiro de esquina y con un potente cabezazo venció a Olveira y puso el 1-1 con el que se fue el primer tiempo, a pesar de que ambos tuvieron chances de aumentar.

En el complemento llegó el show del “Cachorro”. Ingresó a los 56′ y tres minutos después, tras una gran asistencia de Gabriel Ávalos dentro del área, sacó un remate esquinado y puso el 2-1 en el marcador a favor del Decano.

Cinco minutos después, especialidad de la casa. Ávalos que pivotea en tres cuartos de cancha, Sánchez que se abre un poco hacia la derecha y saca un terrible derechazo esquinado desde fuera del área para el 3-1 de Olimpia.

Parecía pleito definido, pero no. Diez minutos después, falta penal de Gustavo Vargas que Fredy Vera cambia por gol para el 3-2 y Sportivo Ameliano se metía devuelta en el partido, pero se quedó sin fuerzas sobre el final cuando Jorge González se fue expulsado.

Olimpia aguantó bien la diferencia y consiguió un triunfazo en Villeta para seguir en lo más alto de la tabla en forma solitaria y llegar con todo al clásico de la siguiente fecha.

<blockquote class=“twitter-tweet”><p lang=“es” dir=“ltr”>ENCENDIDO EN LA PUNTA⚽️Con goles de Gabriel Ávalos y dos del Cachorro Richard Sánchez, Olimpia venció a Sportivo Ameliano 3-2 en Villeta y ahora, con 33 puntos, saca 3 de distancia en la cima del torneo #ClausuraAPF2026.⚽️Luca Andrea Falabella y Fredy Vera, los goles de la V Azulada, que terminó con diez futbolistas por la expulsión del Polaco Julio César González.</p>— Tigo Sports (@TigoSportsPY) <a href=“https://x.com/TigoSportsPY/status/2114387091815543278?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 25, 2026</a></blockquote><script async src=“https://platform.x.com/widgets.js” charset=“utf-8″></script>