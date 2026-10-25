Se escaparon dos reos del Penal de Emboscada Las huidas se dieron en la madrugada de hoy.

Se esfumaron de la cacerolita dos internos del penal de Emboscada en plena madrugada. El escape oiko cerca de la 01:00 en el Centro Penitenciario Martín Mendoza. Los escurridizos prófugos fueron identificados como Ever Ozuna López y Robert Merlo Villalba.

Ambos sujetos estaban recluidos en el Módulo 7, sector que no es de máxima seguridad. Apenas se percataron de las celdas vacías, las autoridades activaron la alerta roja en la zona.

Un pesado rastrillaje policial-penitenciario se desplegó en los alrededores para cazar a los tipos. El Ministerio de Justicia abrió un sumario interno para averiguar cómo lograron burlar la guardia.

Advirtieron que si hubo “ayudita” de los guardiacárceles, van a rodar cabezas al toque. Los funcionarios que hayan hecho la vista gorda ligarán sanciones y denuncias penales. La Policía sigue peinando montes y caminos para devolver a los dos arrieros tras las rejas.