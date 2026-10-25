[VIDEO] Ganaderos de Ayolas trasladan a sus animales ante el avance del agua Ante la crecida del río Paraná y de los arroyos que desembocan en él, ganaderos de Ayolas, Misiones, ya están trasladando sus animales vacunos hacia …

Ante la crecida del río Paraná y de los arroyos que desembocan en él, ganaderos de Ayolas, Misiones, ya están trasladando sus animales vacunos hacia zonas más altas para evitar que queden bajo agua.

El concejal departamental de Misiones, Juan Achucarro, dijo que las instituciones del Gobierno, tanto locales como nacionales, están trabajando en la asistencia a las familias afectadas y en la protección de los animales. Hasta el momento, unos 600 animales vacunos ya fueron trasladados a lugares más seguros.

También se están realizando rescates de animales de granja, que reciben alimentos para garantizar su supervivencia durante esta difícil situación. La preocupación sigue latente, ya que se prevé que el nivel del río Paraná continúe subiendo en los próximos meses a causa del fenómeno de El Niño.

Mientras tanto, los trabajos de asistencia y rescate continúan para proteger a las familias como a sus animales ante el avance del agua.