[VIDEO] “La gente usa el Halloween para hacer los amarres”

El creador audiovisual Ness Farías y su socio recorren casonas tenebrosas y cerros misteriosos investigando mitos urbanos y rituales macabros en Paraguay. “No es que nos vamos y entramos nomás a grabar; hay toda una investigación previa con los seguidores que nos avisan”, arrancó explicando el joven comunicador a Crónica.

La fecha de brujas, el próximo 31 de octubre, despierta un verdadero furor por los ritos oscuros en nuestro país: “Halloween es una fecha específica que la gente usa para hacer los famosos amarres”.

El profesional reveló que las motivaciones están reñidas entre el bien y el mal en esta fecha tan tenebrosa: “La mitad busca amarrar parejas y la otra mitad pide salud o trabajo a San La Muerte. Hay de todo, pero esta fecha es super especial, tiene mucho más fuerza. La noche de brujas es propicia para las macumbas porque coincide muchas veces con la luna llena”, advirtió Ness alegando que el ambiente se pone más pesado.

Por otra parte, mencionó que en las alturas de los cerros se cocina lo más turbio de la brujería criolla, mencionan que los hallazgos en lo más alto suelen ponerle la piel de gallina a cualquiera: “Empieza octubre y la gente de noche sube a los cerros; se ve fuego y humo que sale. En los cerros se suele encontrar de repente patas de gallina, velas y plumas”.

Indicios y fotos de trabajos de payé avei ojetopa.

Experiencia tenebrosa

Uno de sus mayores sacudones ocurrió en pleno microcentro capitalino: “Fuimos a explorar la casa abandonada que perteneció a Serafina Dávalos, sobre Tacuarí casi 4° Proyectada. El lugar es propiedad de IPS, no tiene guardia y cualquiera salta la muralla baja. Al entrar ahí encontramos dibujado un pentagrama en el piso, señal clara de que hicieron rituales ahí”.

Las sorpresas continuaron en la parte más oscura de la residencia: “Bajamos al sótano y hallamos estampitas de San Miguel, de San La Muerte y un ambiente masacrado. También notamos que el lugar es muy utilizado por los chespis, hallamos colillas, zapatillas y hasta ropa con sangre. No me quiero ni imaginar qué cosas más habrán pasado adentro de esas cuatro paredes abandonadas”, sentenció el investigador tras salir de la expedición.

El video del recorrido por la casona causó feroz revuelo nacional: “El caso de Serafina hizo muchísimo ruido en Paraguay y hasta gente de Argentina se interesó”.

Iniciativa audiovisual

El joven Ness mencionó que con un amigo suyo ellos salen a visitar lugares tenebrosos y con historias oscuras y los publican en sus redes sociales. Todo a base del pedido de la gente. “Nos piden que vayamos a lugar con antecedentes de tragedias y apariciones y contamos la historia que hay detrás. Nuestra meta es rescatar la historia real detrás de la leyenda urbana y mostrar lo que hay”.