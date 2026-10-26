A cocinar con electricidad, 860.000 hogares podrían ahorrar millones Unos 860.000 hogares paraguayos que cocinan con gas podrían ahorrar una buena platita al año si se pasan a las cocinas eléctricas o de inducción.

Unos 860.000 hogares paraguayos que cocinan con gas podrían ahorrar una buena platita al año si se pasan a las cocinas eléctricas o de inducción.

Según un estudio del Gobierno, el ahorro podría llegar hasta 1.223.371 guaraníes al año para quienes cuentan con la Tarifa Social de la ANDE, mientras que con la tarifa normal el ahorro sería de 826.980 guaraníes ndaje.

La propuesta fue impulsada por el MOPC, a través del Viceministerio de Minas y Energía, junto con la ANDE y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).La idea es aprovechar la energía renovable que produce Paraguay, gastar menos en gas importado y dar una mano al bolsillo de las familias.

El plan se implementaría gradualmente en 46 meses, comenzando por hogares de ingresos medios y altos de Asunción y Central, para luego llegar a otras zonas del país.

Para poder tener los equipos, se analizan mecanismos como créditos accesible mediante un fondo de financiamiento, pagos en cuotas a través de la factura de la ANDE y bonos por el canje de cocinas a gas y garrafas.

La iniciativa busca que más familias aprovechen la electricidad para cocinar y puedan ahorrar he’i.