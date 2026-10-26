Cerro habilita precios populachos para el clásico Buscando el aliento de toda su fanaticada, el Ciclón habilitó entradas más baratas para el juego ante Olimpia en La Nueva Olla.

Este domingo desde las 17:00 tendrá lugar la última edición del superclásico de este 2026 entre Cerro Porteño y Olimpia en La Nueva Olla del Ciclón, y buscando que toda la muchachada y gran hinchada esté presente, la dirigencia azulgrana anunció que ha habilitado precios populares para todos los que quieran ir.

Los precios habilitados son de Gs. 15.000 para las Graderías Norte y Novena, Gs. 20.000 para Plateas, Gs. 40.000 para Preferencia Lateral y Gs. 110.000 para Preferencia VIP. Hace mucho tiempo que no se ven estos precios de entradas para un Clásico, por lo que el Ciclón espera que los perros aprovechen a full.

Los seguidores del azulgrana podrán adquirir sus boletos a través de la aplicación Tuti y en el lobby del estadio La Nueva Olla durante toda la semana.

El juego es clave para Cerro, ya que aunque no puede pelear por el campeonato, aún lucha por un lugar en la Copa Libertadores vía tabla acumulativa, a la par que puede darse el lujo de ayudar a evitar que eventualmente su tradicional rival sea bicampeón, dándole de paso una mano a Libertad para que le robe la punta.