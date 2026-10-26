Creadora de contenidos contó que le pasó cuando le pillaron con su chico’i La creadora de contenidos Blanqui Barreto compartió con sus seguidores de las redes sociales algunas vivencias suyas que pasó de jovencita.

La creadora de contenidos Blanqui Barreto compartió con sus seguidores de las redes sociales algunas vivencias suyas que pasó de jovencita.

En un video compartido en su historia de Instagram, mostró un tape po’í por donde se iba y venía del colegio, que de paso servia de punto de encuentro con su chico’í ndaje.

“Antes mamá no me dejaba tener novio y yo ya tenía 15 años, y a la salida del colegio me solía encontrar con un novio’í que tenía en ese entonces. Nos encontrabamos los lunes, miércoles y viernes ahí a eso de las 18:30, porque el practicaba fútbol frente a mi colegio y ya se iba detrás mio para encontrarnos”, dijo Blanqui entre risas a Crónica.

La cosa iba bien hasta que un día pasó una vecina por el lugar y le vio a ella bien acompañada, “justo nio pasó un poco por ahí mi vecina, la más chismosa del barrio luego y se fue directo a casa para contarle a mi mamá que me encontró acompañada en el camino”, tiró.

“El muchacho me llevó cerca de mi casa en su moto, me bajé a tres casas más o menos y cuando llegué, mi mamá me estaba esperando en el portón ya. Que mucho me pegó, encima con manguera doblada...me dijo quien me dio autorización para tener novio, hetaiterei legalmente aipo’ó”, he’í Blanqui.

Luego del ñembuepotí opa noviazgo kañy, “me cagué todo de miedo, nunca más le vi al muchacho, por miedo a mi mamá y por vergüenza porque ligué todito mal...jajaja. Mucho me buscó pero che akañy de él, ani aipo’o jey por takuchila mba’e”.

Upei, cuando le conoció al futuro papá de sus hijos, no pensó dos veces para contarle a su mamá que le conoció a un muchacho y quería hacerle llegar a la casa de visita. Su mamá le dio permiso porque opillá que aprendió la lección.