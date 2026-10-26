Día libre en Cerro en la semana del clásico Después de haberle ganado al Rayadito, el cuerpo técnico de Costas decidió darle el lunes libre a los jugadores.

Los jugadores del plantel de Cerro Porteño quedaron este lunes con el día libre por decisión del cuerpo técnico, esto después de la victoria ante el Sportivo San Lorenzo por 1-3 en el Estadio Defensores del Chaco este pasado domingo, y en el primer día de la semana que acabará con el superclásico ante Olimpia.

El juego será el domingo 1 de noviembre en La Nueva Olla desde las 17:00, y los entrenamientos de cara a dicho partido comenzarán recién este martes. El equipo de Gustavo Costas volverá a llegar con algunas bajas al enfrentamiento, con dos lesionados no recuperados y un suspendido, Lucas Quintana.

Cerro Porteño no derrota a Olimpia desde hace más de un año, siendo la última vez que venció en el Estadio Luis Salinas de Ciudad del Este, dando vuelta un resultado de 2-0 en contra para ganar 2-3 con un doblete de uno de los protagonistas de los últimos días en su plantel, Ignacio Aliseda.

En cuanto a partidos en La Nueva Olla, la última vez que el Ciclón pudo derrotar al Decano fue hace prácticamente cinco años, en el último clásico del Clausura 2021, cuando lo venció por 1-0 con un golazo de Claudio Aquino.