Dirigente cerrista ya encendió la semana del clásico

El síndico titular del Club Cerro Porteño, Alfredo Mongelós, publicó en su cuenta de X una foto junto a las leyendas azulgranas, Jorge Achucarro y Walter Fretes, con un mensaje que de lejos se nota fue una chicana de cara al clásico contra Olimpia del próximo domingo: “contra el VAR, contra todo y contra todos. A ganar el domingo Ciclón”.
Los internautas olimpistas no tardaron en responder con comentarios como: “Tienen cara? Ayudados de cada partido! Entre cerristas cometen un penal y se les regala penal porque un cerrista empuja al otro en el área de Ameliano!”, “LOS MAS AYUDINES Q POR INÚTILES ESTAN 8VOS”, “Contra el var hei y es el que siempre les salva”, “Abriendo el paraguas? Contra cerro pequeño no se necesita ninguna ayuda para tenerla de perra” o “de 17 clásicos ganaron uno, contra todos dicen”.
Cerro Porteño ha estado teniendo una dura relación con el arbitraje en los últimos partidos, ya que perdieron a su central Lucas Quintana para el clásico, debido a una roja directa que la Comisión de Árbitros reconoció que estuvo mal puesta, mientras que Gustavo Costas también criticó al réferi del último partido ante el Sportivo San Lorenzo.