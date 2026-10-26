Dirigente cerrista ya encendió la semana del clásico El dirigente del Ciclón, Alfredo Mongelós, empezó con la guerra de nervios de cara al superclásico del domingo con solo un posteo.

El síndico titular del Club Cerro Porteño, Alfredo Mongelós, publicó en su cuenta de X una foto junto a las leyendas azulgranas, Jorge Achucarro y Walter Fretes, con un mensaje que de lejos se nota fue una chicana de cara al clásico contra Olimpia del próximo domingo: “contra el VAR, contra todo y contra todos. A ganar el domingo Ciclón”.

Los internautas olimpistas no tardaron en responder con comentarios como: “Tienen cara? Ayudados de cada partido! Entre cerristas cometen un penal y se les regala penal porque un cerrista empuja al otro en el área de Ameliano!”, “LOS MAS AYUDINES Q POR INÚTILES ESTAN 8VOS”, “Contra el var hei y es el que siempre les salva”, “Abriendo el paraguas? Contra cerro pequeño no se necesita ninguna ayuda para tenerla de perra” o “de 17 clásicos ganaron uno, contra todos dicen”.

Cerro Porteño ha estado teniendo una dura relación con el arbitraje en los últimos partidos, ya que perdieron a su central Lucas Quintana para el clásico, debido a una roja directa que la Comisión de Árbitros reconoció que estuvo mal puesta, mientras que Gustavo Costas también criticó al réferi del último partido ante el Sportivo San Lorenzo.